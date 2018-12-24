Владимир Быстров: "Ситуация с Кокориным и Мамаевым - посмешище"

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров положительно отозвался о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве, которые заключены под стражу в СИЗО. По его словам, тот факт, что их арест был продлен, не красит ни органы, ни правосудие.

– Я знаю Пашку, знаю Кокору – это адекватные футболисты и хорошие люди, – приводит слова Быстрова "Спорт день за днем". – Да, выпили, да повели себя неправильно, но понесли наказание. Говорить, что они опасны для общества – полный бред! Подобных ситуаций миллион, но нам на их примере показывают, какие есть жесткие рамки. На мой взгляд, домашнего ареста до суда было бы достаточно, продлевать срок заключения не было никакой необходимости, люди должны были встретить Новый год с детьми, с семьями. Все, что происходит, просто посмешище, которое не красит ни органы, ни правосудие.