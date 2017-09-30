Владимир Быстров: "Приятно снова побеждать на "Петровском"

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров после победы над "Ахматом" (1:0) рассказал, что приятно выиграть в первый раз на своем поле. При этом футболист остался недоволен своей игрой.

- Что происходит в раздевалке, какие эмоции у команды?

- Набрали 3 очка, одержали первую домашнюю победу, всем приятно. Порадовались - и разошлись.

- Довольны своей игрой в этом матче?

- Нет.

- Что именно не понравилось?

- Надо прибавлять, впереди еще много матчей.

- Какие ощущения в целом от возвращения на поле?

- Снова побеждать на "Петровском" очень приятно!

- Это ваш первый матч в стартовом составе. Волновались?

- Нет.

- В чем сохраняется ваша мотивация играть на высоком уровне?

- Я нахожусь дома, получаю удовольствие от футбола. Вне футбола скучно.

- Вы намерены долго играть за "Тосно"?

- Надеюсь, да. (Егор БЫЧКОВ)