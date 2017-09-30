Владимир Быстров: "Приятно снова побеждать на "Петровском"

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров после победы над "Ахматом" (1:0) рассказал, что приятно выиграть в первый раз на своем поле. При этом футболист остался недоволен своей игрой.
- Что происходит в раздевалке, какие эмоции у команды?
- Набрали 3 очка, одержали первую домашнюю победу, всем приятно. Порадовались - и разошлись.
- Довольны своей игрой в этом матче?
- Нет.
- Что именно не понравилось?
- Надо прибавлять, впереди еще много матчей.
- Какие ощущения в целом от возвращения на поле?
- Снова побеждать на "Петровском" очень приятно!
- Это ваш первый матч в стартовом составе. Волновались?
- Нет.
- В чем сохраняется ваша мотивация играть на высоком уровне?
- Я нахожусь дома, получаю удовольствие от футбола. Вне футбола скучно.
- Вы намерены долго играть за "Тосно"?
- Надеюсь, да. (Егор БЫЧКОВ)