Владимир Быстров: "Нельзя говорить о дзюбозависимости "Зенита"

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров после поражения от "Рубина" (1:2) не считает, что питерцы полностью зависит от форварда Артема Дзюбы, который пропустил игру из-за травмы.

– Геннадий Орлов считает, что Семак делает с таким составом невозможное. Слишком смелое заявление?

– Почему? Семак с таким составом, игроками прекрасно идет на первом месте в чемпионате, вышел в плей-офф Лиги Европы. Да, бывают провальные матчи, но у кого их нет?

– Можно ли говорить о дзюбозависимости "Зенита"?

– А разве в Туле в прошлом туре он не играл?

– Играл.

– Ну вот. "Зенит" уступил. Считаю, команда не может зависеть от одного футболиста. Конечно, без Дзюбы сложно. Он много забивает. Но не стоит говорить именно о дзюбозависимости. Есть же другие футболисты, которые выходят и хотят доказать, что их не просто так взяли в "Зенит". (Виталий Айрапетов)

Владимир Быстров : "Зенит" будет набирать очки на классе. Он – главный претендент на чемпионство"