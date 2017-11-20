Владимир Быстров: "Не удивлен, что в "Зените" нет питерских игроков. Их негде взять"

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров после поражения от "Зенита" (0:5) в матче 17-го тура чемпионата России подчеркнул, что его бывшая команда сильна, хоть и находится в стадии перестройки. При этом хавбек не удивлен тому, что в составе сине-бело-голубых мало питерских футболистов.
- Команда в стадии строительства, хотя очень сильная. Слышал разговоры о том, что "Зенит" не до конца укрепился, - приводит "Спорт уик-энд" слова Быстрова. - Однако если не укрепился, то что тогда говорить об остальных командах, которые никогда в жизни этого не делали. Там каждый игрок хорошего уровня.
- Не удивляет, что в команде очень мало питерских игроков?
- А чего удивляться, если их негде взять. Была бы возможность - взяли бы. Зато много аргентинцев. Впрочем, поживем - увидим. Если команда на будущий год будет играть в Лиге чемпионов, может, это себя и оправдает.
- Лигу Европы "Зенит" сможет выиграть?
- Команду усиливали не под чемпионат России, поэтому они обязаны далеко проходить в этом турнире, в котором, правда, есть много команд хорошего уровня. "Арсенал", например. Однако "Зенит" точно не хуже остальных и ему по силам выиграть Лигу Европы. Впрочем, посмотрим еще, кто выйдет в этот турнир из Лиги чемпионов.
Опрос
Дополнительная информация
http://sport-weekend.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2372:vladimir-bystrov-my-prakticheski-kazhdyj-match-igraem-na-vyezde&catid=9&Itemid=437
alex-ls
ПОСЛЕ Быстрова нет талантов решил Быстров :)
11:19
Rastan
Однако, в других командах, играют и успешно, немало выходцев из Питера.
10:46
zvovs
Такое ощущение что он отвечал проклиная и особенно делая акцент на аргентинцах.
10:44