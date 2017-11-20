Владимир Быстров: "Не удивлен, что в "Зените" нет питерских игроков. Их негде взять"

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров после поражения от "Зенита" (0:5) в матче 17-го тура чемпионата России подчеркнул, что его бывшая команда сильна, хоть и находится в стадии перестройки. При этом хавбек не удивлен тому, что в составе сине-бело-голубых мало питерских футболистов.

- Команда в стадии строительства, хотя очень сильная. Слышал разговоры о том, что "Зенит" не до конца укрепился, - приводит "Спорт уик-энд" слова Быстрова. - Однако если не укрепился, то что тогда говорить об остальных командах, которые никогда в жизни этого не делали. Там каждый игрок хорошего уровня.

- Не удивляет, что в команде очень мало питерских игроков?

- А чего удивляться, если их негде взять. Была бы возможность - взяли бы. Зато много аргентинцев. Впрочем, поживем - увидим. Если команда на будущий год будет играть в Лиге чемпионов, может, это себя и оправдает.

- Лигу Европы "Зенит" сможет выиграть?

- Команду усиливали не под чемпионат России, поэтому они обязаны далеко проходить в этом турнире, в котором, правда, есть много команд хорошего уровня. "Арсенал", например. Однако "Зенит" точно не хуже остальных и ему по силам выиграть Лигу Европы. Впрочем, посмотрим еще, кто выйдет в этот турнир из Лиги чемпионов.