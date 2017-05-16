Владимир Быстров: "Краснодар" нового контракта не предлагал, "Тосно" на меня не выходил"

Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров отметил, что в уходящем сезоне больше не появится на поле из-за травмы, информирует "Спорт день за днем". Хавбек подтвердил, что летом начнет поиски новой команды.

– Как ваше самочувствие? Почему пропустили предыдущий матч с "Уралом"?

– У меня травма. Восстанавливаюсь. Чувствую себя лучше, в Питер прилечу, но, скорее всего, с "Зенитом" не сыграю.

– Сезон для вас завершен?

– Похоже, да. Сейчас важно долечиться, рисковать смысла нет.

– У вас заканчивается контракт с "Краснодаром". Что будет дальше?

– После окончания чемпионата ухожу в отпуск. За это время мне необходимо найти новую команду.

– "Краснодар" не предлагает продлить соглашение?

– Нет.

– В СМИ появилась информация, что вами интересуется "Тосно", недавно вышедший в РФПЛ. Подтвердите, опровергните?

– Я ни с кем не контактировал, все, что обо мне писали – неправда. Конечно, играть дома было бы здорово, но, повторюсь, "Тосно" на меня не выходил.

– Желание играть не пропало?

– Мне не так много лет, чтобы заканчивать карьеру. Мотивация есть. Главное – здоровье.

– Будете рассматривать предложения только из премьер-лиги?

– Безусловно.

– Если не найдете достойного варианта, закончите играть?

– Поживем – увидим. Предложения есть.

– Вы всегда говорили, что после окончания контракта с "Краснодаром" вернетесь в родной город. Своей позиции не изменили?

– Нет, не изменил. В Петербурге родные, близкие, друзья, дом. Другого места для жизни я никогда не рассматривал.