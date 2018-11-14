Владимир Быстров: "Кононов – мягкий тренер? Не сказал бы"

Экс-полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров не считает нынешнего главного тренера "Спартака" Олега Кононова мягким специалистом.
– Многие считают Кононова слишком мягким. А вы?
– Не сказал бы, – сказал Быстров. – Я же видел его и когда он орет на игроков. Поэтому для меня Олег Георгиевич не был таким уж интеллигентным. (Смеется.)
– Реально способен повысить голос?
– Бывало, когда его доводили.
– Какой Кононов в общении с коллективом в целом?
– Как обычный тренер, – признался Быстров. – Насколько ему нужно, настолько и сближается с футболистами. (Игорь НОВИКОВ)
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