Владимир Быстров: "Кононов – мягкий тренер? Не сказал бы"

Экс-полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров не считает нынешнего главного тренера "Спартака" Олега Кононова мягким специалистом.

– Многие считают Кононова слишком мягким. А вы?

– Не сказал бы, – сказал Быстров. – Я же видел его и когда он орет на игроков. Поэтому для меня Олег Георгиевич не был таким уж интеллигентным. (Смеется.)

– Реально способен повысить голос?

– Бывало, когда его доводили.

– Какой Кононов в общении с коллективом в целом?

– Как обычный тренер, – признался Быстров. – Насколько ему нужно, настолько и сближается с футболистами. (Игорь НОВИКОВ)

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