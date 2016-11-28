Владимир Быстров: "Хави Гарсию нужно дисквалифицировать хотя бы постфактум"

Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров отметил, что защитник "Зенита" Хави Гарсия должен был получить прямую красную карточку за удар локтем полузащитника "быков" Юрия Газинского. По словам Быстрова, испанский игрок должен быть наказан хотя бы постфактум, раз этого не произолшло во время встречи 15-го тура чемпионата России. При этом он отмечает, что сейчас с Газинским, который потерял сознание и не смог продолжить матч, несмотря на перелом носа, все в порядке.

- Это не столкновение. И вообще не футбол, а что-то из кикбоксинга, - цитирует Быстрова bobsoccer.ru. - Если человек в прыжке ломает футболисту нос, а тот к тому же получает сотрясение мозга и теряет сознание, это должно жестко караться. Хави Гарсия не имел права вести себя таким образом, многочисленные повторы доказывают, что судья должен был удалять испанца и назначать пенальти.

- Еще раз желаю здоровья Юрию Газинскому! И будем объективны: это как минимум желтая карточка и одиннадцатиметровый.

- Какая желтая, о чем вы?! Желтой там близко не было! Чистое удаление! Будет крайне несправедливо, если за удар соперника в лицо Хави Гарсию не дисквалифицируют хотя бы постфактум.

- Каково состояние Юрия Газинского?

- Виделись сегодня на базе. Нос сломан, лечат. Он парень сильный, придет в себя. Все будет хорошо.

