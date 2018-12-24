Владимир Быстров: "Глушаков бился за "Спартак", какие к нему могут быть вопросы?"

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров высказал свое отношение по поводу ситуации с критикой капитана красно-белых Дениса Глушакова. По его словам, футболист отдавал все силы на поле, а личные трения между ним и главным тренером к делу отношения не имеют.

– Все идет от СМИ: кто-то что-то написал, кто-то кому-то дал послушать, – цитирует Быстрова "Спорт день за днем". – Такой бред! Болельщики "Спартака" говорят, что якобы Глушаков настраивал команду против Карреры, хотел, чтобы "Спартак" проигрывал. Полная ерунда!



Давайте предположим, что кто-то услышал, что Глушаков послал Карреру. И пусть – это его право! Глушаков бился за "Спартак", доказывал своей игрой, какие к нему могут быть вопросы? Я тоже мог, условно говоря, послать Спаллетти, но отдавал на поле всё, что у меня есть. Не за тренера, а за "Зенит", хотя с тем же Спаллетти в какой-то момент у меня были разногласия.