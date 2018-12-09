Владимир Быстров: "Для чего "Зениту" нужен Маркизио?"

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров после поражения от "Рубина" (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России выразил сомнения в целесообразности приобретения итальянского полузащитника Клаудио Маркизио.

– Понятно, что "Зенит" разочаровал. Здесь даже нечего развивать эту тему, – сказал Быстров.– Зато очень приятное впечатление оставил "Рубин". Молодые пацаны, среди которых есть ребята из Питера, добились такого результат на выезде. А что касается "Зента" – это внутреннее дело команды, почему она не показывает тот футбол, которого ждут болельщики.

– При этом "Зенит" – зимний чемпион. Это говорит о слабости РПЛ?

– Почему? Это говорит о том, что у нас очень интересный чемпионат, упорный. Семаку удалось набрать очки там, где это, казалось, было невозможно. А от осечек никто не застрахован. Впереди зимние сборы. Все еще можно наладить. Думаю, последуют приобретения. Нужно понимать, что тренер пришел в команду, которую он не набирал.

– Летом "Зенит" приобрел Маркизио.

– Вот это приобретение вызывает вопросы. Непонятно, для чего этот полузащитник нужен был "Зениту". Кто его покупал? Но это уже внутреннее дело клуба.

– Кто еще из игроков у вас вызывает серьезные вопросы?

– Я сейчас говорю про последние приобретения. Летом же только Маркизио пришел в команду? Итальянец, возможно, хороший игрок. Но по факту он "Зенит" не усилил. (Виталий Айрапетов)