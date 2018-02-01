Владимир Быстров: "Через игры придет результат"

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров подвел итоги товарищеского матча с болгарским "Черно Море" (0:1), отметив, что команда допустила ошибку. Главное, по его словам, хорошо подготовиться к сезону.

- На фоне нагрузок матч прошел нормально. В первом тайме имели много моментов, но не реализовали. Допустили ошибку, пропустили гол, но ничего страшного, это футбол . Главная задача - хорошо подготовиться к чемпионату, чтобы набирать очки. В принципе через игры будем набирать и будет другой результат.

- Насколько сказывается разница в состоянии команд, с учетом более раннего начала подготовки болгар?

- Особой разницы не заметил, хотя моментами они выглядели немного посвежей. А так, единственная проблема - то, что мы не забили.