15:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Владимир Бут: "Дортмундская "Боруссия" – неплохой задел на будущее для Смолова"

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Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной России Владимир Бут прокомментировал возможный переход нападающего "Краснодара" Федора Смолова в немецкий клуб. По информации Bild, дортмундцы готовы предложить за 26-летнего форварда 10 миллионов евро.

– На мой взгляд, Смолову стоит принять предложение от дортмундской "Боруссии", ведь это один из лучших клубов не только в Германии, но и в Европе, – сказал Бут. – Федор сейчас находится в прекрасной форме. Он показал свое мастерство, проявил себя в матчах за "Краснодар". Смолов занимает активную позицию на поле, много забивает. "Боруссия" – отличный этап в развитии карьеры.

Это неплохой задел на будущее, так как через этот клуб можно попасть и в другие европейские команды. Конечно, "Краснодар" теряет хорошего игрока, но думаю, руководство сможет приобрести достойную замену на вырученные от продажи деньги. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Излучение Гаврилова-Черенкова + + +

15:54

Излучение Гаврилова-Черенкова

Точнее сказать - это предел, а не задел. При всём уважении к Фёдору как к талантливому игроку, стоит признать, что на топ-уровень он не тянет. Может быть, пока не тянет? Дай ему Бог выйти на более высокий уровень по игре. И уберечься от серьёзных травм.

15:49

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