Владимир Бут: "Дортмундская "Боруссия" – неплохой задел на будущее для Смолова"

Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной России Владимир Бут прокомментировал возможный переход нападающего "Краснодара" Федора Смолова в немецкий клуб. По информации Bild, дортмундцы готовы предложить за 26-летнего форварда 10 миллионов евро.

– На мой взгляд, Смолову стоит принять предложение от дортмундской "Боруссии", ведь это один из лучших клубов не только в Германии, но и в Европе, – сказал Бут. – Федор сейчас находится в прекрасной форме. Он показал свое мастерство, проявил себя в матчах за "Краснодар". Смолов занимает активную позицию на поле, много забивает. "Боруссия" – отличный этап в развитии карьеры.

Это неплохой задел на будущее, так как через этот клуб можно попасть и в другие европейские команды. Конечно, "Краснодар" теряет хорошего игрока, но думаю, руководство сможет приобрести достойную замену на вырученные от продажи деньги. (Любовь КОНЯЕВА)