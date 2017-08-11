10:38 | Футбол — РФПЛ

Владимир Бесчастных: "В матче ЦСКА - "Спартак" никогда нет фаворита"


Тренер "Тосно" Владимир Бесчастных в интервью официальному сайту УЕФА дал прогноз на матч 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком". В прошлом сезоне красно-белые дважды обыграли армейцев, на что специалист отметил, что эти результаты остались в прошлом.

– В дерби никогда нет фаворита, – сказал Бесчастных. – Счет предсказать не берусь, многое будет зависеть от нюансов. Можно планировать что угодно, но в случае, например, быстрого гола мгновенно придется перестраиваться.

Невзирая ни на что "Спартак" будет бороться за титул до последнего. При этом команде придется труднее, чем в прошлом сезоне. Забраться на вершину тяжело. Удержаться там – тяжело вдвойне.

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Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2492089.html

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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