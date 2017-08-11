Владимир Бесчастных: "В матче ЦСКА - "Спартак" никогда нет фаворита"

Тренер "Тосно" Владимир Бесчастных в интервью официальному сайту УЕФА дал прогноз на матч 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком". В прошлом сезоне красно-белые дважды обыграли армейцев, на что специалист отметил, что эти результаты остались в прошлом.

– В дерби никогда нет фаворита, – сказал Бесчастных. – Счет предсказать не берусь, многое будет зависеть от нюансов. Можно планировать что угодно, но в случае, например, быстрого гола мгновенно придется перестраиваться.

Невзирая ни на что "Спартак" будет бороться за титул до последнего. При этом команде придется труднее, чем в прошлом сезоне. Забраться на вершину тяжело. Удержаться там – тяжело вдвойне.