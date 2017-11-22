Владимир Бесчастных: "Не знаю, почему я покидаю "Тосно". Мне не стыдно за свою работу"

Тренер Владимир Бесчастных в интервью "СЭ" отметил, что не знает, почему руководство "Тосно" приняло решение расторгнуть с ним контракт. Он также считает, что работа, которую он проделал в команде, удалась.

– А есть ответ на вопрос, что у вас не получилось в работе?

– Почему я покидаю команду, я не знаю. Не хочу говорить, – сказал Бесчастных. – Неприятный разговор… Да какая теперь разница, по какой причине?

– Но ведь это, получается, оценка вашей работы…

– Считаю, у меня все получилось.

– Вы же отвечали за нападение?

– Не только за атаку. Я был помощником главного тренера. Считаю, та работа, которую мы проделали, она получилась, удалась. Мне не стыдно за свою работу, я не вижу в ней проблем.

– Может быть, были какие-то нефутбольные причины вашего ухода? Что-то не то сказали?

– Нет, нет. Мне не надо ничего подсказывать. Я сам в футболе все прекрасно знаю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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