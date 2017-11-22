Владимир Бесчастных: "Не сказал бы, что решение руководства "Тосно" стало для меня шоком"

Тренер Владимир Бесчастных в интервью "СЭ" отметил, что решение руководства "Тосно" расторгнуть с ним контракт не стало для него шоком. Он также добавил, что у него нет никаких претензий к главному тренеру команды Дмитрию Парфенову.

– Почему вы покидаете "Тосно"?

– Ну руководство приняло такое решение. Приняло и приняло, – сказал Бесчастных.

– Справедливое решение?

– А вы же говорили с руководством?

– Да. Нам сказали, что с вами расстаются после двух поражений подряд – от "Зенита" (0:5) и "Краснодара" (1:3)…

– Ясно. Ну вот видите, они вам сказали.

– Но ведь соперники у вас были более чем серьезные.

– Ну вот вы у них бы и спросили, почему так.

– Решение руководства стало для вас шоком?

– Да я бы не сказал. Не первый раз работаю тренером. На такой должности ты должен был быть готов к такому повороту событий.

- С Дмитрием Парфеновым уже общались на тему вашего ухода?

– Дмитрий Владимирович – мой друг. Спасибо ему за совместную работу. Как сложилось, так и сложилось. Это не его решение.

– Он остается на своем посту. Вы его понимаете?

– У меня к нему никаких претензий быть не может. Ни в коем случае! Я взрослый человек. Обижаться на что-то или на кого-то это не про меня. Тем более, Дмитрий мне помог, взял в команду. Мы прошли с ним довольно насыщенный путь. Спасибо ему огромное! И, конечно, огромная благодарность ребятам, игрокам. Я получил удовольствие, желаю удачи. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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