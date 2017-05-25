Владимир Бесчастных: "Мы с Парфеновым максималисты"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов и его помощник Владимир Бесчастных в интервью "СЭ" рассказали о целях команды на предстоящий сезон. Они добавили, что руководство клуба ставило перед ними задачу выхода в премьер-лигу.

– Команда вышла в премьер-лигу. Уже думаете, как жить дальше?

Парфенов: – Идет каждодневная работа по селекции...

– Но первоочередная задача – остаться?

Парфенов: – Будем сражаться. Если ставить цель – сохранить место в премьер-лиге, то психологически настроишься быть внизу.

– С какой командой из чемпионата России уже можете общаться на "ты"?

Бесчастных: – Ведутся каждодневные переговоры по усилению на стадии "да"/"нет". Все зависит от того, какое именно будет укрепление состава. Во-вторых, посмотрим, как ребята поработают на сборах. Даже когда выходили из первого дивизиона, перед началом турнира не ставили такой задачи. Наоборот, как только стали об этом думать, перестали получаться игры. Есть матч – мы к нему готовимся. Провели – следующая встреча.

– Неужели никто не требовал выйти в РФПЛ?

Парфенов: – Внутри клуба понимание этой задачи и должный настрой были. Но мы этого не афишировали, старались не обращать на себя внимания – достаточное количество команд заявляло о своих высоких целях: "Мордовия", "Кубань"... Видим, что получилось. А в это время мы решали свои задачи.

– То есть такую цель перед вами ставили?

Парфенов: – Да.

Бесчастных: – Руководство имело право устанавливать такую цель. Все-таки для первого дивизиона подбор футболистов был очень высокого уровня. Не ставить подобные задачи, имея таких игроков, неправильно. Тем более вы знаете, что сами по себе мы – максималисты. Не только как футболисты и тренеры, но и в целом в жизни. Естественно, готовились к каждой игре, но цель на сезон тоже была. (Отдел футбола)