Владимир Абрамов: "Смолов подходит "Локомотиву". Вопрос в том, найдутся ли у РЖД деньги на трансфер"

Спортивный агент Владимир Абрамов прокомментировал для "СЭ" информацию о возможном переходе Федора Смолова в "Локомотив".

- Безусловно, Смолов – хороший футболист, для "Локомотива" это может быть качественным приобретением, - говорит Абрамов. - Я знаю, что Федор очень хочет играть в Лиге чемпионов, чтобы показать себя на европейском уровне. Он будет хорош для продажи, если блеснет в ЛЧ.



Смолов давно хотел поиграть в ЛЧ, пора бы ему уже там оказаться. В сегодняшних условиях переход в "Локомотив" - один из немногих шансов для Федора обратить на себя внимание европейских команд. У Смолова есть качества, которыми он мог бы заинтересовать топ-клубы Европы, но он пока эти качества не раскрыл.



Возможно, он может раскрыть их в "Локомотиве", этим и объясняется интерес к Федору. Какой смысл ему ехать в условный "Зенит", которого нет в ЛЧ, да и не факт, что он там будет играть постоянно. Правда, вопрос еще и в том, есть ли у РЖД необходимые для трансфера деньги и согласен ли "Краснодар" его отдать, а так я считаю, что Смолов подходит "Локомотиву".



В сезоне 2017/18 Смолов провел за "Краснодар" 22 матча, в которых отличился 14 голами и 5 голевыми передачами. Смолов принял участие во всех 4 матчах сборной России на ЧМ-2018, но результативными действиями не отличился. (Иван ТОРОПЦЕВ)