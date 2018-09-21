Владимир Абрамов: "Петржела прогулял в казино не только деньги, но и мозги"

Агент Владимир Абрамов прокомментировал один из трансферов, о котором высказался в интервью "СЭ" экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела.

Петржела о корейце "С его трансфером вообще связана мутная история, - говорито корейце Хен Ен Мине . - За игрока сборной выдали другого футболиста, однофамильца. Судя по всему, Сарсания , который и занимался трансфером, просто обманул "Зенит".

- Это важная для меня история, - говорит Абрамов. - Не только потому, что я занимался трансфером Мина в Россию, но и потому, что Константан Сарсания был моим другом. И когда люди врут о человеке, который не может ответить, надо отвечать жестко. Петржела врет.

- Мин играл в сборной Кореи и именно он приехал в Россию, - продолжает Абрамов. - Трансфер получился скромным - он стоил 300 тысяч долларов, а игрок получил очень небольшой контракт. За Мином дважды летали в Корею, его пришлось уговаривать - "Зенитом" в тот момент руководил Давид Трактовенко, и условий, которые у клуба появились впоследствии, не было.

Меня удивило, как Петржела принимал новичков - главный тренер всегда традиционно благожелательно встречает новичков, а здесь чех был постоянно занят чем-то другим, ему было просто пофиг. К тому моменту чех уже не тренировал по факту "Зенит", он ночами играл в казино, не мог сосредоточиться на футболе, и это сильно напрягало клуб.

Логично, что с приходом нового владельца Петржелу выгнали. Фактическую оценку слов Властимила я дал - у меня есть документы, которыми могу подтвердить свои слова. Теперь о моральной стороне дела. Властимил игрок, и это болезнь, которая, судя по интервью, оказала сильное воздействие на его здоровье. Надо признать, что этот человек проиграл в казино не только свои деньги, но и мозги. (Сергей Егоров)

Властимил Петржела: "В Монако поставил на "осьмичку" – и взял 21 миллион долларов. Казино тут же закрылось"