14:35 | Футбол — РФПЛ

Владелец "Ростов Арены" не знает, будет ли ФК "Ростов" играть на новом стадионе


У ФГУП "Спорт Инжиниринг", которому принадлежит "Ростов Арена", построенная к чемпионату мира-2018, нет информации о том, что футбольный клуб "Ростов" не сможет проводить свои матчи на новой арене.

 
Стадионы чемпионата мира по футболу-2018: &quot;Санкт-Петербург&quot; (Санкт-Петербург), &quot;Спартак&quot; (Москва), &quot;Фишт&quot; (Сочи), &quot;Мордовия Арена&quot; (Саранск), &quot;Лужники&quot; (Москва), &quot;Калининград&quot; (Калининград), &quot;Самара Арена&quot; (Самара), &quot;Ростов Арена&quot; (Ростов-на-Дону), &quot;Казань Арена&quot; (Казань), &quot;Нижний Новгород&quot; (Нижний Новгород), &quot;Екатеринбург Арена&quot; (Екатеринбург), &quot;Волгоград Арена&quot; (Волгоград).Стадионы чемпионата мира: что дальше?

В то же время руководство ФГУП уже запросило информацию у администрации стадиона по этому поводу.

"У администрации стадиона сейчас напряженный период, поэтому сложно сказать, смогут ли она представить нам данные оперативно. Скорее всего, ответ у нас будет в понедельник", – сказали "СЭ" в пресс-службе "Спорт Инжиниринг".

Сегодня сайт Privet-Rostov.ru сообщил, что команда Валерия Карпина продолжит выступать на стадионе "Олимп-2" из-за того, что цена на "Ростов Арену" оказалась неподъемной для клуба. 

По данным источника, игра на новом стадионе будет стоить для ростовчан 12 миллионов рублей, в то время как игра на старом стадионе обойдется в сумму около 400 тысяч рублей, то есть в 30 раз дешевле. (Андрей СИЗЯКИН)​

Источник: "Ростов" не будет играть на арене ЧМ-2018 из-за слишком дорогой аренды

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