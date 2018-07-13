Владелец "Ростов Арены" не знает, будет ли ФК "Ростов" играть на новом стадионе

У ФГУП "Спорт Инжиниринг", которому принадлежит "Ростов Арена", построенная к чемпионату мира-2018, нет информации о том, что футбольный клуб "Ростов" не сможет проводить свои матчи на новой арене.

В то же время руководство ФГУП уже запросило информацию у администрации стадиона по этому поводу.

"У администрации стадиона сейчас напряженный период, поэтому сложно сказать, смогут ли она представить нам данные оперативно. Скорее всего, ответ у нас будет в понедельник", – сказали "СЭ" в пресс-службе "Спорт Инжиниринг".

Сегодня сайт Privet-Rostov.ru сообщил, что команда Валерия Карпина продолжит выступать на стадионе "Олимп-2" из-за того, что цена на "Ростов Арену" оказалась неподъемной для клуба.

По данным источника, игра на новом стадионе будет стоить для ростовчан 12 миллионов рублей, в то время как игра на старом стадионе обойдется в сумму около 400 тысяч рублей, то есть в 30 раз дешевле. (Андрей СИЗЯКИН)​

Источник: "Ростов" не будет играть на арене ЧМ-2018 из-за слишком дорогой аренды