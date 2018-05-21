ВК "Енисей" поздравил футбольный "Енисей" с выходом в премьер-лигу

Волейбольный клуб "Енисей" поздравил одноименный футбольный клуб из Красноярска. Ранее команда впервые в своей истории вышла в премьер-лигу.

- Историческое событие для всего красноярского спорта! Футбольный клуб "Енисей" впервые в истории вышел в элитный дивизион отечественного футбола - Российскую футбольную премьер-Лигу!, - говорится в поздравлении на сайте клуба. - Поздравляем ФК "Енисей" и болельщиков с этим великим событием!

В стыковых матчах за выход в премьер-лигу "Енисей" обыграл "Анжи" (3:0, 3:4).

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