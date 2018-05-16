"Вива Кришито!" Болельщики "Зенита" проводили Доменико в аэропорту

Болельщики "Зенита" попрощались с защитником Доменико Кришито в аэропорту Санкт-Петербурга. Напомним, что итальянец провел свой последний сезон в российском клубе и возвращается в "Дженоа".

– Спасибо, спасибо, спасибо, – написал Кришито. – Вы пришли попрощаться со мной в аэропорту. Здесь я определенно оставляю кусочек своего сердца. Давай, "Зенит"! Спасибо!

Болельщики "Зенита" стояли у аэропорта с банерами и файерами и распевали кричалки в честь Кришито.