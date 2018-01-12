Витсель встретил Данни в свой день рождения

Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, сейчас выступающий за "Тяньцзинь Цюаньцзянь", в Инстаграме опубликовал фотографию со своим бывшим одноклубником Данни. 29-летний игрок встретил игрока "Славии" в Марбелье в день своего рождения.
"Посмотрите, кого я встретил в Марбелье! Рад снова встретить тебя, брат!" - подписал фотографию Витсель.
Напомним, Витсель и Данни вместе выступали за санкт-петербургский клуб с 2012 по 2017 год.
Look who is in Marbella! Great to see you again my bro 🙌🏽 #Zenit #history pic.twitter.com/K4dcmmXtG5– Axel Witsel (@axelwitsel28) 12 января 2018 г.