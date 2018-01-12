Витсель встретил Данни в свой день рождения

Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, сейчас выступающий за "Тяньцзинь Цюаньцзянь", в Инстаграме опубликовал фотографию со своим бывшим одноклубником Данни. 29-летний игрок встретил игрока "Славии" в Марбелье в день своего рождения.

"Посмотрите, кого я встретил в Марбелье! Рад снова встретить тебя, брат!" - подписал фотографию Витсель.

Напомним, Витсель и Данни вместе выступали за санкт-петербургский клуб с 2012 по 2017 год.