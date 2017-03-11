Витинью забил на 31-й секунде матча с "Томью"

Нападающий ЦСКА Витинью открыл счет в матче 19-го тура чемпионата России против "Томи" – 1:0. Бразилец отличился на 31-й секунде встречи. Для форварда этот мяч стал первым после возвращение в армейский клуб после продолжительной аремены. В последний раз он забивал за ЦСКА 2 августа 2014 года.

Отметим, что этот гол стал первым для красно-синих в официальных матчах под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко.

Трансляция матча ЦСКА – "Томь"