14:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Витинью забил на 31-й секунде матча с "Томью"

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Нападающий ЦСКА Витинью открыл счет в матче 19-го тура чемпионата России против "Томи" – 1:0. Бразилец отличился на 31-й секунде встречи. Для форварда этот мяч стал первым после возвращение в армейский клуб после продолжительной аремены. В последний раз он забивал за ЦСКА 2 августа 2014 года.

Отметим, что этот гол стал первым для красно-синих в официальных матчах под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко.

Трансляция матча ЦСКА – "Томь"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Radej

У одного рвануло, ждем его несчастных товарищей по отсутствию разума ))

14:41

shpasic

это заявка на Золотой Мяч!

14:05

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