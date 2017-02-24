Витинью: "За время аренды я повзрослел и окреп"

Нападающий ЦСКА Витинью подчеркнул, что игра в "Интернасионале" пошла ему на пользу. Бразилец присоединился к армейскому клубу в 2013 году ориентировочно за 10 миллионов евро, но не смог закрепиться в составе и был отдан "Интернасионалу" в январе 2015 года. Два года он выступал в Бразилии и вернулся в Россию этой зимой.

- За этот период я стал намного лучше, - цитирует официальный сайт ЦСКА Витинью. - У меня было время заново все взвесить и обдумать, в каком состоянии я нахожусь, о том, кем я должен стать, кем я буду. В этом отношении данный период пошел мне на пользу. Опять же, я был дома, говорил на своем языке, меня окружали члены семьи и друзья. Я чувствовал себя в своей тарелке, что очень помогало. Я повзрослел, окреп, заматерел, заново пропустил через свое сознание все, что со мной происходило здесь.

– Как к вам отнеслись в команде, как удалось быстро адаптироваться к тренировкам?

– Я приехал в уже знакомую команду, большинство ребят я знаю. Костяк остался неизменным, и это мне на пользу. Меня хорошо встретили. Тот факт, что все следили за моими выступлениями в Бразилии, знали, как я там играю, радовались моим успехам, придает мне дополнительных сил. Я очень благодарен за эту поддержку. Сейчас с учетом того, что ребята на меня очень надеются, я готов к новым достижениям. Готов каждый день серьезно работать, чтобы мои труды пошли на пользу команде.

– Этой зимой сменился главный тренер. Удалось ли уже лучше узнать Виктора Гончаренко как тренера и человека?

– Виктор Михайлович – отличный тренер со своим видением игры, методологией и принципами. Он проявляет ко мне огромную терпимость, постоянно мотивирует, подбадривает. В конце концов, я иностранец, пытаюсь адаптироваться в новой структуре и культуре. Это не так просто сделать. Наш тренер проявляет ко мне большое терпение, учит меня, постоянно пытается развивать, находить, где мне можно прибавить. Я за это благодарен и в качестве ответной реакции хочу развиваться, пытаться своей работой принести пользу всей команде.