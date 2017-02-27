Витинью: "Я сделал татуировку в честь "Шапекоэнсе"

Нападающий ЦСКА Витинью отметил, что трагедия, произошедшая с командой "Шапекоэнсе", надолго выбила его из колеи. По его словам, в том самолете находились великолепные футболисты и тренеры.

– Я играл против них три раза. Против большинства из футболистов, летевших тем злополучным рейсом. Мой друг, с которым я раньше выступал, Алан Рушел – выжил, - цитирует Витинью bobsoccer.ru. - В том самолете находились великолепные футболисты и тренеры, случившееся стало для меня настоящим шоком.

Эта трагедия надолго выбила меня из колеи. Я сделал татуировку в честь "Шапекоэнсе". В память о прекрасных людях, о больших профессионалах. Знаете, в Бразилии часто говорят, мол, футболисты не заслуживают тех денег, которые им платят. Но беда, которая произошла с "Шапекоэнсе", могла случиться с каждым. О них будут помнить как о людях, которые погибли, отправляясь на работу.

Прежде всего, они старались заработать деньги для своих семей. В жизни каждого из них была страсть – футбол, приносивший удовольствие не только им самим, но и многочисленным болельщикам команды. Стоит ли ругать футболистов за то, что вознаграждение у них больше, чем у представителей ряда других профессий? Когда человек умирает, не так важно, кем он работал – каменщиком, сапожником или кем-то еще. Человек уходит в мир иной, и запомнят его прежде всего по достижениям, которых удалось добиться при жизни.