Витинью вернулся в общую группу ЦСКА

Нападающий ЦСКА Витинью вернулся в общую группу, сообщает пресс-служба клуба. Сегодня он отработал большую часть утренней тренировки на сборах команды в Кампоаморе.

Также сообщается, что завтра в Москву отправятся четыре футболиста, работавшие с командой на третьем сборе – Павел Овчинников, Тимур Жамалетдинов, Иван Олейников и Хетаг Хосонов. Все четверо будут готовиться к матчу молодежки ЦСКА против "Русенборга" в рамках 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.