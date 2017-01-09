Нападающий Витинью вернулся в ЦСКА после двухлетней аренды в Бразилии, сообщает официальный твиттер красно-синих. Завтра форвард приступит к работе с основным составом команды. Напомним, что с января 2015 игрок выступал за бразильский "Интернасионал".
#Витиньо возвращается в #ЦСКА после двух лет в аренде и завтра приступит к работе вместе с основой. С возвращением! pic.twitter.com/5cqasmAb0s– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 9 January 2017
Der schwein
Витинью, над тобой смеялись и издевались ) беги пока не поздно.)))
18:47
Гаттузо зол!
Антиконя можно и нужно поздравить! Вот что турниры имени Витька творят.
18:42