18:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Витинью вернулся в ЦСКА

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Нападающий Витинью вернулся в ЦСКА после двухлетней аренды в Бразилии, сообщает официальный твиттер красно-синих. Завтра форвард приступит к работе с основным составом команды. Напомним, что с января 2015 игрок выступал за бразильский "Интернасионал".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Der schwein

Витинью, над тобой смеялись и издевались ) беги пока не поздно.)))

18:47

Гаттузо зол!

Антиконя можно и нужно поздравить! Вот что турниры имени Витька творят.

18:42

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