23:40 | Футбол — РФПЛ

Витинью: "Вендел сможет помочь ЦСКА"


Нападающий ЦСКА Витинью отметил, что полузащитник "Флуминенсе" Вендел подойдет армейцам. По его словам, ему известно, что руководство клуба ищет игрока на эту позицию. Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦСКА близок к подписанию 19-летнего бразильца.

- Вендел? Я видел его игру, - цитирует Globoesporte Витинью. - Это отличный молодой игрок. Знаю, что ЦСКА искал игрока на эту позицию. Мы играем в этом сезоне в трех турнирах. Если он придет, то очень поможет нашему клубу, потому что это игрок, который многое умеет на поле.

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