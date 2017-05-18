Витинью: "В матче с "Рубином" забил первый гол со штрафного в карьере"

Нападающий ЦСКА Витинью, который стал автором гола и голевой передачи в матче 29-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:0), подчеркнул, что в этой встрече впервые в профессиональной карьере поразил ворота со штрафного. По словам форварда, ему удалось показать хорошую игру.

- Удалось хорошо сыграть и помочь нашей команде победить, - приводит пресс-служба армейцев слова Витинью. - Но остается главная цель - занять второе место.

- Наверняка пристально разбирали "Рубин" на теоретических занятиях, они не любят пропускать, тем более дома. Что было особенно важным, чтобы их одолеть?

- Мы действительно подробно разбирали соперника, знали, что они плотно играют в отборе. В первом тайме удалось нейтрализовать плотную игру соперника. А во втором, после удаления, наша команда стала больше нагнетать, атаковать большими силами. На мне сфолили, удалось хорошо пробить. Игра раскрылась, и в контратаке сумели забить второй.

- Скажите пару слов о штрафном. У вратаря был шанс отразить такой мяч?

- Это был мой первый гол со штрафного в профессиональной карьере! Надеюсь, что в будущем также буду забивать. Я часто тренирую и отрабатываю эти удары. Раньше я вкладывал много силы в удар, и мяч не так хорошо шел. Теперь я постарался ударить с меньшей силой, но точно.

- На вашем счету еще и голевая передача. Дзагоев сказал, что ему важно было забить после травмы.

- Мы в этом эпизоде очень хорошо расположились. В обороне грамотно сыграли, отобрали мяч и ушли в хорошую контратаку. Я оказался в выгодном положении, получил хороший пас от Миланова. Поднял голову, оценил ситуацию и дал мягкий пас на Алана. Он совершил великолепный удар по воротам.