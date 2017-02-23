Витинью: "В Бразилии у меня было время еще раз все взвесить"

Нападающий ЦСКА Витинью отметил, что комфортно чувствует себя на сборе команды в Испании. Бразилец подчеркнул, что за последний год повзрослел, окреп и повторно все оценил.

– Я быстро адаптировался к работе в Кампоаморе, – цитирует клубная пресс-служба Витинью. – Уже бывал здесь с ЦСКА, знаю расположение всех спортивных объектов, программу сборов, да и костяк команды остался прежним. Сейчас очень хороший момент для того, чтобы набрать нужную форму. В Бразилии у меня было время еще раз все взвесить, как следует подумать над тем, кем я должен стать, кем я буду. Я повзрослел, окреп, повторно все оценил. Сейчас моя главная цель – помочь ЦСКА выступить в чемпионате страны как можно более успешно!