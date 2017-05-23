Витинью: "Уйду из ЦСКА только ради мечты"

Нападающий ЦСКА Витинью отметил, что может уйти из клуба. Однако, по его словам, произойдет это только в том случае, если будет интересное предложение, которое поможет ему исполнить мечту. Ранее Витинью сообщил, что хочет попать в сборную Бразилии.

- Вернусь ли я в Бразилию или останусь в ЦСКА, чтобы перейти в европейский клуб? Могут быть разные варианты, - цитирует Витинью GloboEsporte. - Если какой-то клуб интересуется мной, я смотрю на это как на возможность. Изучаю предложение. Когда есть предложение, то это признание твоей работы.

Если передо мной встанет выбор, то выберу лучший вариант. Уйду, если это будет интересно и поможет исполнить мечту. Не важно, где ты играешь - в России или Бразилии. Многое зависит от того, что ты показываешь на поле.