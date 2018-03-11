Витинью удвоил преимущество ЦСКА в матче с "Ахматом"

Нападающий ЦСКА Витинью удвоил преимущество своей команды в матче 22-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:0). Бразильский форвард отметился ударом из-за пределов штрафной - мяч влетел в дальной угол ворот Виталия Гудиева.
"Ахмат" не реализует два убойных момента и получает в свои! Витинью удваивает преимущество армейцев в Грозном - 2:0 pic.twitter.com/eQuDGc0Y5W– СЭ ЦСКА (@cska_se) 11 марта 2018 г.
resifi
Матч просто огонь!!!!!!!!!!!!!
17:19
механик39
Как бы извиняться не пришлось ....
17:10
Al Rains
Вот это матч...давно не видел такого ЦСКА!!! Ахмат хорош тоже...
17:03