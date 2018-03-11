17:00 | Футбол — РФПЛ

Витинью удвоил преимущество ЦСКА в матче с "Ахматом"

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Нападающий ЦСКА Витинью удвоил преимущество своей команды в матче 22-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:0). Бразильский форвард отметился ударом из-за пределов штрафной - мяч влетел в дальной угол ворот Виталия Гудиева.

Трансляция матча "Ахмат" - ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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resifi

Матч просто огонь!!!!!!!!!!!!!

17:19

механик39

Как бы извиняться не пришлось ....

17:10

Al Rains

Вот это матч...давно не видел такого ЦСКА!!! Ахмат хорош тоже...

17:03

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