Витинью: "У ЦСКА есть шансы догнать впереди идущих конкурентов"

Нападающий ЦСКА Витинью в преддверии игры 20-го тура чемпионата России против "Терека" отметил, что команда должна выступить с хорошим настроем для победы в Грозном. Матч состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.
– У нас есть шансы догнать впереди идущих конкурентов, – цитирует клубная пресс-служба Витинью. – Это должно быть нашей основной мотивацией. Нам надо играть с хорошим настроем и отдачей, чтобы достичь положительного результата и пытаться подтянуться к лидерам.
Ю.Ю.
marksan ______________ Не знаешь? Тогда тебе в ЦСКА)))
11:12
marksan
Ю.Ю.____ А что это такое - арифметика?
11:06
marksan
Вот только не надо ля-ля! Игры от тебя пока не видно!
11:05
Свинству Бой!
Витек- енто светлое будущее рос. футбика! Факт.
10:43
Ю.Ю.
Займитесь с парнем арифметикой))
10:40