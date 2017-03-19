10:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Витинью: "У ЦСКА есть шансы догнать впереди идущих конкурентов"

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Нападающий ЦСКА Витинью в преддверии игры 20-го тура чемпионата России против "Терека" отметил, что команда должна выступить с хорошим настроем для победы в Грозном. Матч состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.

– У нас есть шансы догнать впереди идущих конкурентов, – цитирует клубная пресс-служба Витинью. – Это должно быть нашей основной мотивацией. Нам надо играть с хорошим настроем и отдачей, чтобы достичь положительного результата и пытаться подтянуться к лидерам.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Ю.Ю.

marksan ______________ Не знаешь? Тогда тебе в ЦСКА)))

11:12

marksan

Ю.Ю.____ А что это такое - арифметика?

11:06

marksan

Вот только не надо ля-ля! Игры от тебя пока не видно!

11:05

Свинству Бой!

Витек- енто светлое будущее рос. футбика! Факт.

10:43

Ю.Ю.

Займитесь с парнем арифметикой))

10:40

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