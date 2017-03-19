Витинью: "У ЦСКА есть шансы догнать впереди идущих конкурентов"

Нападающий ЦСКА Витинью в преддверии игры 20-го тура чемпионата России против "Терека" отметил, что команда должна выступить с хорошим настроем для победы в Грозном. Матч состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.

– У нас есть шансы догнать впереди идущих конкурентов, – цитирует клубная пресс-служба Витинью. – Это должно быть нашей основной мотивацией. Нам надо играть с хорошим настроем и отдачей, чтобы достичь положительного результата и пытаться подтянуться к лидерам.