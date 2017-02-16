20:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Витинью: "Так рад наконец вернуться на поле"

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Нападающий ЦСКА Витинью, вернувшийся в общую группу, подчеркнул, что с удовольствием провел тренировку в составе команды. По словам бразильца, он надеется в ближайшее время показать тренерам то, на что способен.

– Я так рад, что наконец вернулся на поле, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Витинью. – Неприятных ощущений, боли больше нет. С удовольствием провел сегодняшнюю тренировку, настроение просто отличное. Очень ждал, когда можно будет работать с мячом, восстанавливался, и вот этот день наступил. Надеюсь, совсем скоро смогу показать тренерам, на что я способен. Для этого нужно интенсивно тренироваться, чтобы сравняться в физических кондициях с остальными ребятами.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/tretiy-sbor-v-kampoamore-den-6/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bond1951

давай парень напомни ВАГНЕРА

20:25

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