Витинью: "Так рад наконец вернуться на поле"

Нападающий ЦСКА Витинью, вернувшийся в общую группу, подчеркнул, что с удовольствием провел тренировку в составе команды. По словам бразильца, он надеется в ближайшее время показать тренерам то, на что способен.
– Я так рад, что наконец вернулся на поле, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Витинью. – Неприятных ощущений, боли больше нет. С удовольствием провел сегодняшнюю тренировку, настроение просто отличное. Очень ждал, когда можно будет работать с мячом, восстанавливался, и вот этот день наступил. Надеюсь, совсем скоро смогу показать тренерам, на что я способен. Для этого нужно интенсивно тренироваться, чтобы сравняться в физических кондициях с остальными ребятами.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/tretiy-sbor-v-kampoamore-den-6/
bond1951
давай парень напомни ВАГНЕРА
20:25