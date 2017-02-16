Витинью: "Так рад наконец вернуться на поле"

Нападающий ЦСКА Витинью, вернувшийся в общую группу, подчеркнул, что с удовольствием провел тренировку в составе команды. По словам бразильца, он надеется в ближайшее время показать тренерам то, на что способен.

– Я так рад, что наконец вернулся на поле, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Витинью. – Неприятных ощущений, боли больше нет. С удовольствием провел сегодняшнюю тренировку, настроение просто отличное. Очень ждал, когда можно будет работать с мячом, восстанавливался, и вот этот день наступил. Надеюсь, совсем скоро смогу показать тренерам, на что я способен. Для этого нужно интенсивно тренироваться, чтобы сравняться в физических кондициях с остальными ребятами.