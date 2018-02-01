17:25 | Футбол — РФПЛ

Витинью сыграл на укулеле. Видео

2

Нападающий ЦСКА Витинью продемонстрировал свои музыкальные таланты. Игрок сыграл на укулеле, гавайском инструменте. 

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Москвич1985

Витинью тоже купил укулеле на "Авито"?)

17:49

баламошка

Всё, лошадкины болельщицы его трусиками и лифчиками теперь закидают, как рок-звезду)

17:39