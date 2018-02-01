Витинью сыграл на укулеле. Видео

Нападающий ЦСКА Витинью продемонстрировал свои музыкальные таланты. Игрок сыграл на укулеле, гавайском инструменте.
Mais uma vez como prometido tá aí musica Pirata e tesouro @ferrugem @lincolndelima @leandrolessaoficial @leandrobrito_oficial @fejuca tmj 👊🏾 VIVA O SAMBA👊🏾 não reparem a cara e concentração né @viniciusjr_00
Публикация от Victor Vinicius (@vittinho) Фев 1, 2018 at 5:36 PST
Mais uma vez como prometido tá aí musica Pirata e tesouro @ferrugem @lincolndelima @leandrolessaoficial @leandrobrito_oficial @fejuca tmj 👊🏾 VIVA O SAMBA👊🏾 não reparem a cara e concentração né @viniciusjr_00
Публикация от Victor Vinicius (@vittinho) Фев 1, 2018 at 5:36 PST
Москвич1985
Витинью тоже купил укулеле на "Авито"?)
17:49
баламошка
Всё, лошадкины болельщицы его трусиками и лифчиками теперь закидают, как рок-звезду)
17:39
Москвич1985
Витинью тоже купил укулеле на "Авито"?)
17:49
баламошка
Всё, лошадкины болельщицы его трусиками и лифчиками теперь закидают, как рок-звезду)
17:39