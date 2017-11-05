Витинью сравнял счет в матче "Локомотив" - ЦСКА

Нападающий ЦСКА Витинью на 28-й минуте матча 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" сравнял счет. Бразилец отправил мяч в ворота Антона Коченкова, пробив из-за пределов штрафной.

Для Витинью этот мяч стал четвертым в этом розыгрыше чемпионата России. Он забил в премьер-лиге впервые почти за два месяца - в прошлый раз бразилец отличился 16 сентября во встрече с "Ростовом".

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Диагональный пас Щенникова, казалось, не удался – мяч полетел на в штрафную, а свалился к ее линии. Но получилось идеально. Денисов не смог перехватить мяч, он оказался в ногах у Витинью. И бразилец, неожиданно оказавшись с мячом напротив ворот и не изобретая других продолжений атаки, сильно пробил с полулета в угол ворот. Коченков этого, видимо, не ждал и до мяча не дотянулся.

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА