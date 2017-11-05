Витинью сравнял счет в матче "Локомотив" - ЦСКА

Нападающий ЦСКА Витинью на 28-й минуте матча 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" сравнял счет. Бразилец отправил мяч в ворота Антона Коченкова, пробив из-за пределов штрафной.
Для Витинью этот мяч стал четвертым в этом розыгрыше чемпионата России. Он забил в премьер-лиге впервые почти за два месяца - в прошлый раз бразилец отличился 16 сентября во встрече с "Ростовом".
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Диагональный пас Щенникова, казалось, не удался – мяч полетел на в штрафную, а свалился к ее линии. Но получилось идеально. Денисов не смог перехватить мяч, он оказался в ногах у Витинью. И бразилец, неожиданно оказавшись с мячом напротив ворот и не изобретая других продолжений атаки, сильно пробил с полулета в угол ворот. Коченков этого, видимо, не ждал и до мяча не дотянулся.
Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА
#ЛокоЦСКА Классный гол Витинью – 1:1 на 29-й минуте pic.twitter.com/kpKQMotBGl– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 5 ноября 2017 г.
yuri0018
Кто наконец показал Вите на местоположение ворот?
17:20
Tribunal Z
Глядя на игру Локомотива, до сих пор удивляюсь, как Зенит мог проиграть такой команде. Вот до сих пор думаю если бы не Мешков, ослепший на время матча, то Зенит минимум не проиграл бы
17:10