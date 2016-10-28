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Витинью согласовал условия контракта с "Фламенго"?

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Нападающий ЦСКА Витинью, который на правах аренды выступает за "Интернасионал", согласовал условия контракта с "Фламенго", сообщает Globo Esporte. Стороны достигли договоренности во время переговоров, в течение которых футболиста представлял его отец.

Теперь "Фламенго" должен договориться о трансфере игрока с армейцами. Бразильцы рассчитывают на то, что Витинью продлит истекающий контракт с ЦСКА, после чего его можно будет взять в аренду. Российский клуб не против сразу осуществить полноценный трансфер.

Приоритетное право выкупа Витинью имеется у "Интернасионала", но в связи с выборами президента клуба руководство не торопится совершать какие-либо сделки.

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Материалы REN-TV

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