Витинью: "С "Локомотивом" нужно сыграть собранно и жестко"

Нападающий ЦСКА Витинью перед матчем 25-го тура чемпионата России с "Локомотивом" подчеркнул, что положение команды в турнирной таблице обязывает побеждать в дерби. Армейцы идут на втором месте, отставая на десять очков от "Спартака", который уже провел 25 игр.

– Смотрел пару матчей и видел, что они действуют по той же схеме, что и мы, – приводит официальный "Твиттер" армейцев слова Витинью. – "Локомотив" будет бороться за Кубок России. Одно это говорит о многом. Нам нужно быть предельно внимательными, сыграть собранно и жестко. Турнирные расклады таковы, что необходимо побеждать.

Встреча между командами пройдет сегодня, 26 апреля, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.