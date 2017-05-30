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Витинью признан лучшим игроком ЦСКА в мае

Болельщики ЦСКА назвали нападающего Витинью лучшим игроком команды в мае, сообщает официальный сайт армейцев. По итогам голосования он набрал 49 процентов голосов. Вторым стал форвард Федор Чалов, третьим - вратарь Игорь Акинфеев.

23-летний Витинью сыграл во всех матчах красно-синих в мае и был признан лучшим по итогам встреч с "Рубином" и "Анжи".

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vitino-luchshiy-v-mae/

Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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