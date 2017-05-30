Витинью признан лучшим игроком ЦСКА в мае

Болельщики ЦСКА назвали нападающего Витинью лучшим игроком команды в мае, сообщает официальный сайт армейцев. По итогам голосования он набрал 49 процентов голосов. Вторым стал форвард Федор Чалов, третьим - вратарь Игорь Акинфеев.

23-летний Витинью сыграл во всех матчах красно-синих в мае и был признан лучшим по итогам встреч с "Рубином" и "Анжи".