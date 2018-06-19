Витинью присоединился к ЦСКА на австрийском сборе

Нападающий ЦСКА Витинью присоединился к своим одноклубникам на первом предсезонном сборе в Австрии, информирует официальный сайт армейского клуба. 24-летний бразилец прибыл в расположение команды вчера вечером.

Сегодня утром к армейцам также присоединились защитник Никита Чернов и хавбек Александр Макаров.

Отмечается, что полузащитник Астемир Гордюшенко, перенесший в марте операцию на наружном мениске коленного сустава, работает без ограничений. Хавбек Константин Кучаев все эти сборы под наблюдением армейского медицинского штаба будет заниматься с физиотерапевтами, а защитник Виктор Васин в данный момент продолжает восстановление в испанской Мурсии.

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