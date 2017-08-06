18:26 6 августа | Футбол — РФПЛ

Витинью: "Помазун очень мало играет, но он нам нужен"

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Нападающий ЦСКА Витинью в перерыве матча 4-го тура чемпионата России против "Рубина" выразил слова поддержки вратарю команды Илье Помазуну. К 11-й минуте встречи дебютант премьер-лиги пропустил два гола от форварда казанцев Жонатаса.

– Илью необходимо поддержать, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Витинью. – Он очень мало играет, такое случается. Необходимо продолжать играть, и Помазун нам нужен во втором тайме. Сейчас подбодрим его, выразим слова поддержки и продолжим играть. Повторюсь, Илья нам нужен и мы на него рассчитываем.

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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andreichf

у коней уже Витиньо решает кто нужен а кто нет

18:36 6 августа

Jean4

Как собаке 5 нога.

18:32 6 августа

ValeraK

Лавочки в ворота поставьте.

18:31 6 августа