Витинью: "Помазун очень мало играет, но он нам нужен"

Нападающий ЦСКА Витинью в перерыве матча 4-го тура чемпионата России против "Рубина" выразил слова поддержки вратарю команды Илье Помазуну. К 11-й минуте встречи дебютант премьер-лиги пропустил два гола от форварда казанцев Жонатаса.

– Илью необходимо поддержать, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Витинью. – Он очень мало играет, такое случается. Необходимо продолжать играть, и Помазун нам нужен во втором тайме. Сейчас подбодрим его, выразим слова поддержки и продолжим играть. Повторюсь, Илья нам нужен и мы на него рассчитываем.

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"