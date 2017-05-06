Витинью: "Победа над "Амкаром" - единственная цель ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Витинью в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Амкара" заявил, что армейцы должны приложить максимум усилий, чтобы победить. Бразилец высоко оценил класс соперника.
– Мы выйдем на матч, чтобы победить, – приводит официальный Твиттер ЦСКА слова Витинью. – Это наша единственная цель. Против "Амкара" сложно играть, но если каждый отдаст 100 процентов сил, я не сомневаюсь в успехе.
Матч "Амкар" – ЦСКА состоится в субботу, 6 мая, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.
⚽ #АмкарЦСКА– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 6 May 2017
🏆 #РФПЛ
⏰ 14:00 мск
🏟 Звезда (Пермь)
📺 #МатчТВ pic.twitter.com/3tZCW5rSrH