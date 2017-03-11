Витинью отправился в раздевалку сразу после замены

В матче 19-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Томью" бразильский форвард хозяев Витинью был заменен на 75-й минуте. Отметим, что футболист сам попросил замену у тренерского штаба, вместо него в игру вошел российский нападающий Федор Чалов.

Сразу после замены Витинью отправился в раздевалку ЦСКА, а не на скамейку. Напомним, что 23-летний футболист открыл счет в матче на 31-й секунде встречи. Для форварда этот мяч стал первым после возвращение в армейский клуб после продолжительной аренды. В последний раз он забивал за ЦСКА 2 августа 2014 года.