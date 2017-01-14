Витинью оформил дубль в двусторонке ЦСКА

ЦСКА провел очередную тренировку на сборах в Кампамоаре, сообщает официальный сайт клуба. После разминки и обработки передач футболисты играли "квадраты". После этого состоялась серия мини-матчей в три команды в два круга, а завершилось занятие двусторонним матчем в два тайма по 7 минут. Победу одержала одна из команд со счетом 2:0. Дублем отметился вернувшийся из аренды Витинью с передач Георгия Миланова и Василия Березуцкого.