21:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Витинью оформил дубль в двусторонке ЦСКА

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ЦСКА провел очередную тренировку на сборах в Кампамоаре, сообщает официальный сайт клуба. После разминки и обработки передач футболисты играли "квадраты". После этого состоялась серия мини-матчей в три команды в два круга, а завершилось занятие двусторонним матчем в два тайма по 7 минут. Победу одержала одна из команд со счетом 2:0. Дублем отметился вернувшийся из аренды Витинью с передач Георгия Миланова и Василия Березуцкого.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/sergey-chepchugov-kampoamor-chudesnoe-mesto/

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Материалы REN-TV

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