Витинью – о матче с "Анжи": "Нам надо завершить сезон на победной ноте"

Форвард ЦСКА Витинью накануне матча 30 тура РФПЛ с "Анжи" отметил, что для клуба важно закончить сезон на мажорной ноте и попасть в Лигу чемпионов. Игра пройдет сегодня и начнется в 14.00 по московскому времени.

- Нам надо завершить сезон на победной ноте, - приводит пресс-служба армейцев слова Витинью. - Мы сделали все от нас зависящее, чтобы быть как можно выше в турнирной таблице. К сожалению, мы не стали чемпионами, но у нас есть шанс попасть в Лигу чемпионов, что очень важно для клуба. Мы очень мотивированы выиграть матч, каждый приложит максимум усилий для победы.

Перед последним туром ЦСКА с 55 очками занимает третью строчку в таблице, уступая идущему впереди "Спартаку" один балл. Напомним, второе место гарантирует участие в Лиге чемпионов с группового этапа, третье отправляет команду в квалификационный раунд.