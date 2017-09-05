Витинью: "Никогда не скрывал, что ЦСКА для меня - трамплин"

Нападающий ЦСКА Витинью в интервью "СЭ" отметил, что хочет выступать в топ-клубе, как его соотечественник Неймар. Также он отметил, что российский клуб является для него трамплином.

– Когда вы еще выступали в Бразилии, вас сравнивали как раз с Неймаром. Представляете, что могли бы быть сейчас на его месте?

– Это хорошее сравнение, для меня это гордость. Неймар сейчас один из трех лучших футболистов мира – наравне с Месси и Роналду. Я тоже хочу играть в таком топовом клубе, как "Реал" или "Барселона", поэтому усердно работаю ради достижения своей цели. Вообще все игроки в футболе преследуют две цели – выступать в топ-клубе и сборной своей страны. Я не исключение.

– Получается, ЦСКА на данный момент для вас – трамплин?

– Я никогда этого не скрывал. ЦСКА дал мне все, что у меня сейчас есть. Клуб материально обеспечил мою семью, я имею возможность играть в Лиге чемпионов. Для меня это большая честь, и я очень благодарен клубу… (Павел ГУРЕВИЧ)

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