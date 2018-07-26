12:12 | Футбол — РПЛ

Витинью нет на тренировке ЦСКА


Нападающего Витинью нет на тренировке ЦСКА преддверии матча за Суперкубок России против "Локомотива". Однако согласно составу, опубликованному пресс-службой клуба, бразилец поедет с командой в Нижний Новгород.

Ранее бразильские СМИ сообщили, что игрок уже в воскресенье, 29 июля, будет представлен в качестве новичка "Фламенго" и подпишет контракт на 4 года. Южноамериканцы отдадут за 24-летнего форварда 10 миллионов евро.

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