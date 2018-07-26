Нападающего Витинью нет на тренировке ЦСКА преддверии матча за Суперкубок России против "Локомотива". Однако согласно составу, опубликованному пресс-службой клуба, бразилец поедет с командой в Нижний Новгород.
Ранее бразильские СМИ сообщили, что игрок уже в воскресенье, 29 июля, будет представлен в качестве новичка "Фламенго" и подпишет контракт на 4 года. Южноамериканцы отдадут за 24-летнего форварда 10 миллионов евро.
Витинью нет на тренировке, но в списке на Суперкубок значится– Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) 26 июля 2018 г.
Vitinho não treina com CSKA hoje, mas está na lista de convocados para a Supercopa #flamengo #cska pic.twitter.com/UlLbFsFEQd
Таблица переходов РПЛ //
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