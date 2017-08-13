Витинью: "Неистовая поддержка болельщиков позволила нам уничтожить "Спартак"

Нападающий ЦСКА Витинью отметил, что команда смогла добиться победы над "Спартаком" (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России в том числе благодаря поддержке болельщиков. Он также добавил, что армейцы уже исчерпали допустимое количество поражений в премьер-лиге.

Отметим, что ЦСКА идет четвертым в турнирной таблице, на счету красно-синих четыре победы и два поражения.



– Многие игроки говорили, что недопустимо проигрывать второе подряд дерби на родном стадионе…

– Мы обязаны были выигрывать. Мы проиграли два предыдущих домашних матча, что очень неприятно, - приводит клубная пресс-служба слова Витинью. - Что касается задач: мы всегда нацелены на победу, независимо от того, играем дома или на выезде. Особенно в таком матче, супердерби. Весной мы им проиграли, и никак нельзя было проигрывать вновь. В чемпионате мы исчерпали допустимое количество поражений, теперь нам надо исключительно побеждать. Вся команда проявила бойцовские качества, и мы смогли победить.



– Армейские болельщики гнали команду вперед даже тогда, когда, казалось, не все получается. Что скажете им?

- Когда ты вынуждаешь команду соперника опуститься на колени, встать ей очень тяжело. Это произошло благодаря нашим болельщикам. Это и есть магия футбола: ты проигрываешь, но болельщики гонят тебя вперед, верят в тебя и твой потенциал и в то, что игру можно перевернуть. Это эмоции, которые привлекают людей в мир футбола. Когда проигрывали, мы чувствовали дыхание наших болельщиков, и это помогало. Неистовая поддержка позволила уничтожить соперника.