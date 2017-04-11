17:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Витинью: "Надеюсь, что в игре с "Ростовом" удача будет на стороне ЦСКА"

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Нападающий ЦСКА Витинью посетовал, что армейцы не смогли реализовать свои моменты в матче 22-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1). Бразилец выразил надежду, что красно-синие смогут добиться успеха в предстоящей игре с "Ростовом".

– Много моментов создали, очень жаль, не смогли открыть счет, – приводит bobsoccer.ru слова Витинью. – Заслуживали победы. Удача не была с нами в тот вечер, будем надеяться, в следующем матче она окажется на нашей стороне.

Дополнительная информация

http://www.bobsoccer.ru/user/11/blog/?item=388559

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Cheremis57

Если футболисты не забьют быстрый гол, то игра примет закрытый характер! В итоге ничья 0-0 или в конце матча кому-то улыбнётся удача в виде гола и выигрыша!! Шансов на победу больше у "Ростова"!!! Вперёд, "Ростов"!!!!

17:52

_Я_против_Астротерфа_

тёмные силы ведут спартак к победе но мы верим ЦСКА будет №1...

17:26

waleriy

Будет ничья 0:0 и Спартак чемпион.

17:24

Bache Gabrielsen

Надеюсь, что нет :)

17:18

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