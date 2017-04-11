Витинью: "Надеюсь, что в игре с "Ростовом" удача будет на стороне ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Витинью посетовал, что армейцы не смогли реализовать свои моменты в матче 22-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1). Бразилец выразил надежду, что красно-синие смогут добиться успеха в предстоящей игре с "Ростовом".

– Много моментов создали, очень жаль, не смогли открыть счет, – приводит bobsoccer.ru слова Витинью. – Заслуживали победы. Удача не была с нами в тот вечер, будем надеяться, в следующем матче она окажется на нашей стороне.