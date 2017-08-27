Витинью: "На матч с "Ахматом" выйдем с позиции большого клуба"

Нападающий ЦСКА Витинью сказал, что команда будет играть на победу в матче 8-го тура чемпионата России против "Ахмата". По его словам, инвестиции в игроков пошли на пользу клубу из Грозного.
– "Ахмат" сделал достаточно крупные инвистиции в футболистов, что, безусловно, пошло им на пользу, – цитирует официальный Твиттер ЦСКА Витинью. – Но мы выйдем на этот матч с позиций большого, сильного клуба и будем играть только на победу.
Напомним, матч ЦСКА – "Ахмат" состоится сегодня, 27 августа. Начало игры – 17.30 по московскому времени. Отметим, что в день встречи армейскому клубу исполняется 106 лет. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
Последний матч лета! Играем в день рождения клуба!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 августа 2017 г.
⚽️ #ЦСКААхмат
🏆 #РФПЛ
⏰ 17:30 мск
🏟 #ВЭБарена
📺 #МатчТВ
🎫 https://t.co/wDdWNU5qF7 pic.twitter.com/I87xqddqws