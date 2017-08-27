Витинью: "На матч с "Ахматом" выйдем с позиции большого клуба"

Нападающий ЦСКА Витинью сказал, что команда будет играть на победу в матче 8-го тура чемпионата России против "Ахмата". По его словам, инвестиции в игроков пошли на пользу клубу из Грозного.

– "Ахмат" сделал достаточно крупные инвистиции в футболистов, что, безусловно, пошло им на пользу, – цитирует официальный Твиттер ЦСКА Витинью. – Но мы выйдем на этот матч с позиций большого, сильного клуба и будем играть только на победу.

Напомним, матч ЦСКА – "Ахмат" состоится сегодня, 27 августа. Начало игры – 17.30 по московскому времени. Отметим, что в день встречи армейскому клубу исполняется 106 лет. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.