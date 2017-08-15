Витинью: "Мы с Вагнером Лав разные"

Нападающий ЦСКА Витинью отметил, что его не стоит сравнивать с бывшим форвардом армейцев Вагнером Лав. По словам форварда, с более опытным бразильцем они разные по стилю игры.

– Мариу Фернандес сказал, что вы можете стать для ЦСКА новым Вагнером Лавом. Что думаете об этом?

– Мы с Вагнером — разные игроки. Но я понимаю, что очень много людей верят и надеются на меня. Я не хочу их разочаровывать и буду стараться сделать всё возможное, максимально выкладываться в матчах и на тренировках, чтобы приносить команде только пользу и радовать болельщиков ЦСКА.

– В ЦСКА много молодых футболистов, которые близки к попаданию в основной состав. Они действительно способны на прогресс?

– Да, конечно. Уверен, что со временем они будут прибавлять и расти в профессиональном плане. Думаю, российский футбол в целом становится более конкурентоспособным.